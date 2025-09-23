﻿
Невідомі атакували ТЦК у Калуші - подробиці

Троє військовозобов’язаних, які перебували на території, втекли під час нападу групи невідомих на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією центру, напад стався 22 вересня. На місці події працює слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин.

В Івано-Франківському центрі комплектування підкреслили, що такі дії є кримінальним правопорушенням, а особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

мобілізаціявійна в УкраїніТЦККалуський ТЦКнапад на Калуський ТЦКвтеча мобілізованих
