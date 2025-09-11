Нардеп Гетманцев оголосив війну iPhone 17

В Україні стартує полювання на «сіру» техніку. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав податківців уже найближчими тижнями провести контрольні закупки iPhone 17.

Він наголосив: якщо у вітчизняних магазинах та інтернет-майданчиках продають «чорні» гаджети, правоохоронці мають їх вилучати й карати контрабандистів. «Не хочу здатися нудним, але все ж запропоную… ДПС придбати нові iPhone 17 у мережах відомих магазинів, а ще краще в інтернет-мережах. Та не забути правильно оформити вилучення контрабандного товару», — заявив Гетманцев.

За словами депутата, масова реклама продажу контрабандних новинок на українських майданчиках — це найкращий доказ проблем у сфері боротьби з незаконним імпортом. До перевірок можуть залучити й Бюро економічної безпеки.

Як повідомляло раніше ForUa, держава ловитиме доходи українців онлайн.