Агента ФСБ спіймали в Хмельницькому під час збору координат для РФ

Служба безпеки України затримала в Хмельницькому 31-річного місцевого жителя, який співпрацював із російською ФСБ та наводив удари по об’єктах військової та критичної інфраструктури. Чоловік був завербований двома співробітниками ФСБ через Telegram-канали, що пропонували "швидкий заробіток". Один із кураторів вимагав від агента геолокації аеродромів ЗСУ, інший — координати опорних електропідстанцій, які ворог планував знищити для знеструмлення регіону.

Крім того, зловмисник збирав координати муніципальних установ і підрозділів Нацполіції та намагався виявити приватні автомобілі правоохоронців для можливого підриву у майбутньому.

Агента затримали "на гарячому", коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію. На місці у нього вилучено смартфон із доказами листування з окупантами, а також фото та відео українських об’єктів, які він збирався передати ФСБ.

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляло раніше ForUa, зрадники хотіли влаштувати теракт в Запоріжжі.