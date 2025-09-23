﻿
Надзвичайні події

Агента ФСБ спіймали в Хмельницькому під час збору координат для РФ

Агента ФСБ спіймали в Хмельницькому під час збору координат для РФ

Служба безпеки України затримала в Хмельницькому 31-річного місцевого жителя, який співпрацював із російською ФСБ та наводив удари по об’єктах військової та критичної інфраструктури. Чоловік був завербований двома співробітниками ФСБ через Telegram-канали, що пропонували "швидкий заробіток". Один із кураторів вимагав від агента геолокації аеродромів ЗСУ, інший — координати опорних електропідстанцій, які ворог планував знищити для знеструмлення регіону.

Крім того, зловмисник збирав координати муніципальних установ і підрозділів Нацполіції та намагався виявити приватні автомобілі правоохоронців для можливого підриву у майбутньому.

Агента затримали "на гарячому", коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію. На місці у нього вилучено смартфон із доказами листування з окупантами, а також фото та відео українських об’єктів, які він збирався передати ФСБ.

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляло раніше ForUa, зрадники хотіли влаштувати теракт в Запоріжжі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУСБУзрадниквійна в Україніагент ФСБшвидкий заробітокгеолокація аеродромівкоординати електропідстанцій
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Адміністрація Трампа анонсувала поєдинок UFC на території Білого дому
Спорт 22.09.2025 23:50:44
Адміністрація Трампа анонсувала поєдинок UFC на території Білого дому
Читати
Побиття 18-річної дівчини у Львові: що відомо
Надзвичайні події 22.09.2025 23:31:24
Побиття 18-річної дівчини у Львові: що відомо
Читати
Британія готова збивати літаки над країнами НАТО, – МЗС
Свiт 22.09.2025 23:12:20
Британія готова збивати літаки над країнами НАТО, – МЗС
Читати

Популярнi статтi