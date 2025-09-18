Зрадники хотіли влаштувати теракт в Запоріжжі

Завдяки діям на випередження у місті викрито подружжя агентів рф, яке намагалося підірвати українських захисників, повідомляє СБУ.



На замовлення ворога фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля місця перебування військових або на маршрутах їхнього пересування містом.



Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали терористів о 5 ранку, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.



Виконавцями російського «замовлення» виявилися завербовані рф місцевий різноробочий та його дружина, яка працювала касиркою на заправці.



До уваги російських спецслужбістів пара потрапила, коли шукала «легких заробітків» у Телеграм-каналах.



Відповідно до ворожих інструкцій завданням подружжя було знайти пункти найбільшого зосередження будь-яких українських військових.



Виявивши одну з таких локацій, агенти погодили «ціль» з куратором та виготовили СВП. Під час закупівлі складових до вибухівки вони приховували обличчя мотошоломами для уникнення ідентифікації на камерах спостереження.



Вігуранти заховали в каністру телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.



Таку «відеопастку» агенти мали встановити поруч з місцем проживання українських військових, щоб відстежувати їхнє наближення до точки запланованого теракту. Рашисти планували потім дистанційно активувати СВП.



Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб).



Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.