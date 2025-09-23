Штрафи до 34 тисяч гривень та конфіскація авто на користь ЗСУ: що ще чекає на українських водіїв

Перший заступник начальника Департаменту поліції Олексій Білошицький повідомив, що українська поліція готує посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Зміни торкнуться як водіїв, так і пішоходів, а також користувачів електросамокатів та інших засобів пересування.

Основні нововведення:

Більші штрафи та позбавлення прав за систематичні порушення правил дорожнього руху. Це покликано зменшити кількість аварій та підвищити дисципліну на дорогах.

Обов’язкові зимові або усесезонні шини: штраф до 8 500 грн за порушення. У разі повторного порушення водія можуть позбавити прав.

Чіткі правила для користувачів електросамокатів, що дозволить легально регулювати рух цих транспортних засобів у містах і зменшити ризик аварій.

Зниження “нештрафованого порогу” перевищення швидкості з 20 км/год до 10 км/год. Тепер навіть невелике перевищення може тягнути за собою штраф.

Світловдбиваючі елементи для пішоходів — обов’язкові у темну пору доби, щоб підвищити безпеку на дорогах.

Система штрафних балів та можливість для громадян фіксувати порушення ПДР за допомогою фото- та відеофіксації.

Дрифт — штраф до 17 000 грн плюс позбавлення прав, що покликано приборкати небезпечне екстремальне водіння на вулицях.

Перевищення допустимого рівня шуму — штраф до 34 000 грн, що дозволить зменшити шумове забруднення в містах.

Нетверезе керування — штраф до 51 000 грн, позбавлення прав та конфіскація автомобіля.

Керування транспортом у стані сп’яніння під час воєнного стану — конфіскація авто на користь ЗСУ.

Білошицький підкреслив, що посилення правил спрямоване на підвищення безпеки на дорогах і зменшення кількості ДТП, особливо в умовах збільшення руху в містах і поширення електросамокатів.

Як повідомляло раніше ForUa, для літніх водіїв готують додаткові перевірки.