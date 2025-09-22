Для літніх водіїв готують додаткові перевірки

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8082, який передбачає обов’язкові перевірки когнітивних функцій для водіїв віком від 65 років. Мета ініціативи – узгодити українське законодавство з нормами ЄС у межах проєкту Vision Zero, спрямованого на зниження смертності на дорогах.

Як працюватиме система:

- Після 65 років водії проходитимуть медичні тести для підтвердження здатності безпечно керувати автомобілем.

- Після 70 років перевірки стануть частішими.

- У 75 років права доведеться оновлювати щороку.

Подібна практика вже діє в багатьох європейських країнах. У Німеччині літні водії проходять регулярні медогляди, а у Франції лікар може направити пацієнта на додаткове тестування, якщо є сумніви щодо його стану.

Експерти зазначаєють, що водії похилого віку інколи спричиняють аварії через уповільнену реакцію чи проблеми з пам’яттю. І хоча більшість літніх водіїв поводяться уважно, у стресових ситуаціях вони можуть розгубитися. «Коли в місті щільний рух, секунди вирішують усе. Молодший водій ухвалює рішення швидше», – пояснює експерт.

Ухвалення закону – лише питання часу. Україна зобов’язалася адаптувати систему безпеки руху до європейських стандартів. Проєкт Vision Zero передбачає зниження смертності на дорогах до нуля у перспективі кількох десятиліть, а контроль за станом літніх водіїв – один із кроків на цьому шляху.

