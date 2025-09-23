﻿
Спорт

Футбольний переворот: Париж узяв усі головні нагороди сезону

У Парижі відбулася церемонія вручення престижної нагороди Ballon d'Or від France Football, де відзначили найкращих футболістів, тренерів та клуби сезону 2024/2025.

Головні переможці

Найкращий футболіст року – Усман Дембеле (ПСЖ і збірна Франції).

Найкращий тренер року – Луїс Енріке (ПСЖ).

Найкращий голкіпер року – Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ).

Найкращий молодий футболіст року – Ламін Ямаль (Барселона).

Найкраща молода футболістка світу – Вікі Лопес (Барселона).

Клуби року

Найкращий чоловічий клуб сезону – ПСЖ, який виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Кубок Франції та Лігу 1. У складі парижан виступає українець Ілля Забарний.

Найкраща жіноча команда сезону – Арсенал (Лондон), який здобув трофей жіночої Ліги чемпіонів.

Відзначені тренери

Головна тренерка збірної Англії Саріна Вігман та наставник ПСЖ Луїс Енріке отримали трофей Йохана Кройфа як найкращі тренери світу сезону 2024/2025.

Церемонія стала тріумфальною для ПСЖ, який домінував не лише у командних, а й індивідуальних номінаціях.

Як повідомляло раніше ForUa, футбольна легенда 54-річний Ярі Літманен повертається на поле.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ПарижпсжУсман ДембелеЛуїс ЕнрікеДжанлуїджі ДоннаруммаBallon d'OrЗолотий м’яч
