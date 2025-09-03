Футбольна легенда повертається на поле

54-річний Ярі Літманен, один із найвидатніших футболістів в історії Фінляндії, готується до несподіваного повернення на поле. Як повідомляє видання Yle, легенда світового футболу офіційно зареєстрований у складі естонського клубу «Калев Юніор».

Цікавим є той факт, що за цю ж команду виступають сини Ярі — 19-річний Каро Олаві та 17-річний Бруно Олаві. Це створює унікальну можливість побачити на полі разом одразу три покоління родини Літманенів.

Найближчим часом «Калев Юніор» зустрінеться з головною командою «Калев» у рамках Кубка Естонії, і є велика ймовірність, що Ярі Літманен вийде на поле в цьому матчі.

Довідка:

Ярі Літманен — справжня ікона європейського футболу. У 90-х він здобув світову славу, виступаючи за амстердамський «Аякс», з яким у 1995 році виграв Лігу чемпіонів. Після цього він грав за такі гранди, як «Ліверпуль» і «Барселона». За збірну Фінляндії Літманен провів 137 матчів і забив 32 голи, а у 1995 році увійшов до трійки претендентів на престижну нагороду — «Золотий м'яч».

Це повернення, безумовно, стане однією з найяскравіших спортивних подій року.

