Побиття 18-річної дівчини у Львові: що відомо

У Львові двоє неповнолітніх дівчат побили 18-річну львів’янку, поки ще одна учасниця фіксувала інцидент на камеру.

Як повідомили у поліції, інцидент стався 21 вересня на вулиці Лінкольна.

– 22 вересня під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому двоє дівчат завдають удари руками й ногами третій. Четверта учасниця знімала конфлікт на відео, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що потерпілою є 18-річна мешканка Львова.

Особи нападниць також з’ясували – це дві 17-річні дівчини, які навчаються в різних закладах освіти міста.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Наразі триває досудове розслідування.