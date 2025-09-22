Українська дзюдоїстка Литвиненко змінила громадянство

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко змінила спортивне громадянство. Спортсменка представлятиме Об’єднані Арабські Емірати. Це Литвиненко підтвердила у коментарі виданню Tribuna.com.

На запитання, чи є правдивою інформація ЗМІ, що надалі дзюдоїстка виступатиме за збірну ОАЕ, 21-річна Єлизавета Литвиненко сказала, що це правда.

Про причину свого рішення спортсменка не повідомила.

Деякі ЗМІ пишуть, що на причину такого рішення Литвиненко міг вплинути бойкот міжнародних змагань збірною України з дзюдо через повернення до них спортсменів із Білорусі під державним прапором.

21-річна Єлизавета Литвиненко є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2022 року. Вона вигравала чемпіонат Європи серед кадетів, юніорський ЧЄ та Європейський юнацький олімпійський фестиваль.

Раніше стало відомо, що троє українських дзюдоїстів представлятимуть на міжнародних змаганнях інші країни – Словенію та Польщу. Йдеться про Іларію Цуркан, Ігоря Цуркана та Олексія Болдирєва.