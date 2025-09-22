﻿
Полiтика

Зеленський провів розмову з генсеком НАТО: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Володимир Зеленський назвав переговори з Марком Рютте дуже детальними.

Розмова президента України та генерального секретаря НАТО відбулася напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї.

За словами глави держави, передусім вони приділили увагу необхідності реального захисту від російських ударів.

Водночас Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО – у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати, наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що обговорив з генсеком НАТО реалізацію програми PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), зокрема питання ППО та того, що потрібно найшвидше для України.

Після цього цієї розмови Марк Рютте почав відповідну комунікацію з іншими партнерами, резюмував Володимир Зеленський.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НАТОМарк РюттеВолодимир Зеленськийвійна в УкраїніГенасамблея ООН
