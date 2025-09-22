Директорку школи судитимуть за зловживання при встановленні укриття

Київська обласна прокуратура направила до суду звинувачення стосовно директорки одного з навчальних закладів.

Правоохоронці інкримінують їй зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Слідство встановило, що освітній заклад уклав договір із підрядником. Йшлося про постачання найпростішого укриття цивільного захисту.

Будівельно-технічні та економічні експертизи підтвердили, що поставлене укриття не мало необхідних захисних властивостей, а контрольні випробування перед постачанням і монтажем не проводилися. Висновки базувалися лише на теоретичних розрахунках, зазначили у прокуратурі.

«Попри це, керівниця навчального закладу підписала акти виконаних робіт і видаткові накладні, забезпечивши перерахування понад 5 млн грн із місцевого бюджету», — йдеться у повідомленні.

Справа розглядатиметься у суді за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також паралельно прокуратура заявила цивільний позов про відшкодування завданих збитків на суму понад 5 млн грн, щоб повернути ці кошти до бюджету громади.