Сьогодні, 22 вересня, у Парижі відбудеться 69-та церемонія вручення “Золотого м’яча”-2025. Цьогоріч нагороду гарантовано отримає новий лауреат, адже серед претендентів немає жодного з попередніх переможців.

“Золотий м’яч” – це престижна індивідуальна футбольна нагорода, яку щороку вручають найкращому гравцю світу. Крім головного призу серед чоловіків і жінок, на церемонії оголосять переможців у ще двох категоріях: Kopa Trophy – найкращому футболісту віком до 21 року та Трофей Яшина – найкращому воротарю.

Подія відбудеться у театрі “Шатле” у Парижі. Ведучими стануть легендарний футболіст Руд Гулліт, який здобув “Золотий м’яч” у 1987 році, та британська журналістка Кейт Скотт.

Де та коли дивитися?

Церемонія розпочнеться о 21:00 за київським часом. В Україні трансляцію можна подивитися на медіасервісі Megogo (за передплатами Спорт, Максимальна і MEGOPACK N+S), каналі Megogo Спорт, а також у прямому ефірі на YouTube. Коментувати подію українською будуть Вадим Шевякін та Віталій Кравченко.

Номінанти нагород

До шортліста “Золотого м’яча”-2025 увійшли 30 футболістів, серед них:

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сіті).

Ашраф Хакімі (ПСЖ), Вірджил ван Дейк (“Ліверпуль”), Нуну Мендеш (ПСЖ). Півзахисники: Усман Дембеле (ПСЖ, Франція), Джуд Беллінгем (Реал, Англія), Дезіре Дуе (ПСЖ, Франція), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль, Аргентина), Скотт Мактоміней (Наполі, Шотландія), Жоау Невеш (ПСЖ, Португалія), Педрі (Барселона, Іспанія), Коул Палмер (Челсі, Англія), Майкл Олісе (Баварія, Франція), Рафінья (Барселона, Бразилія), Деклан Райс (Арсенал, Англія), Фабіан Руїс (ПСЖ, Іспанія), Вінісіус (Реал, Бразилія), Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет), Флоріан Вірц (Баєр/Ліверпуль, Німеччина), Вітінья (ПСЖ, Португалія), Ламін Ямал (Барселона, Іспанія).

Головним фаворитом на здобуття трофея є Усман Дембеле з ПСЖ і збірної Франції – його шанси оцінюють коефіцієнтом 1,15. На другому місці – 17-річний талант “Барселони” Ламін Ямал із показником 5,00. Третій у списку фаворитів – лідер “Ліверпуля” і збірної Єгипту Мохамед Салах (21,00).

Дембеле має найсильніші аргументи: за минулий сезон він зіграв 49 матчів, забив 33 голи, зробив 15 асистів і допоміг ПСЖ виграти чемпіонат Франції, Кубок та Лігу чемпіонів.

Чинний володар “Золотого м’яча”-2024 Родріго Ернандес Касканте, більш відомий як просто Родрі, з “Манчестер Сіті” поділився власними очікуваннями.

“Цього року я буду дивитися церемонію по телевізору, але сподіваюся, що переможе хтось із моїх товаришів по збірній – Ямаль (Ламін Ямаль – ред.), Педрі, хто завгодно. Це свято футболу і нехай переможе найкращий. Іспанець другий рік поспіль із Золотим м’ячем? Це було б неймовірно”, – сказав він.