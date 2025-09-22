Медальйони Папи Павла II знайшли під час будівництва метро

Бронзові медальйони 1465 року із зображенням Папи Римського Павла II були виявлені закопаними у фундаменті будівлі під час будівництва нової станції метро на площі Венеція в історичному центрі Риму. Пам'ятні медальйони були знайдені всередині теракотового горщика та заховані у фундаменті Палаццо Венеція під час його будівництва як сприятливий звичай.

Палаццо Венеція був замовлений Павлом II у 1467 році та стояв поруч зі своїм старшим братом, Палаццо Венеція. Він прожив у ньому до кінця свого папства, хоча будівництво було завершено лише через кілька років після його смерті його племінником. Його було знесено та перебудовано з іншого боку собору Святого Марка в першому десятилітті 20-го століття, щоб звільнити місце для будівництва пам'ятника Віктору Еммануїлу та значно розширеної площі Венеція. Йому пощастило. Багато інших будівель папського Риму були повністю знесені.

Пам'ятник Віктору Еммануїлу був присвячений першому королю об'єднаної Італії, Віктору Еммануїлу II, і задумувався як світський вівтар новоствореного королівства. Папа Римський тримався протягом десятиліття після об'єднання решти Італії, відмовляючись дозволити Риму поглинути нову державу як її столицю. Зрештою, Вічне місто було вирвано з його рук італійською армією в 1870 році, і в уряді все ще панували сильні антиклерикальні настрої, коли пам'ятник перебував на стадії планування в 1880-х роках. Середньовічні та ренесансні будівлі, багато з яких були збудовані папами, монастир, церква, цілі квартали та вулиці були зруйновані. Загалом було зрівняно з землею майже п'ять акрів Риму та навіть деякі стародавні залишки.

Археолог міста Рим Родольфо Ланчані, який голосно виступав проти знесення, розкопав будівельний майданчик. Він повідомив, що знайшов у фундаменті Палаццо Венеція подібні горщики з монетами та медальйонами, завжди три або п'ять. Це свідчить про те, наскільки поширеним і послідовним був цей ритуал, що сягає корінням у античність.

Підтвердженням цього є також слова Марти Баумгартнер, археолога Управління та наукового керівника розкопок: «Приховування цих предметів у цоколях великих і малих будівель — це сприятлива практика набагато давнішої традиції, пов’язаної зі своєрідним обрядом закладання фундаменту, пов’язаним із будівництвом важливих комплексів, таких як палаци та церкви, наприклад, але який також зустрічається навіть сьогодні в найпоширенішому приватному будівництві».

Медалі було очищено, і тепер їх буде збережено для збереження їхньої довготривалої стабільності. Після завершення реставрації та дослідження їх буде виставлено на новій станції метро.