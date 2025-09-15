Ціни на продукти в Україні різко зростуть

Ціни на продукти в Україні значно зростуть від середини жовтня 2025 року. Зміни торкнуться практично всіх категорій — від соняшникової олії та овочів до м’ясної та молочної продукції.

Найпомітніше зростання цін в Україні прогнозують для соняшникової олії — приблизно на 40%, інформують «Новини.LIVE».

«Це величезна цифра. Це продукт, який повинен бути у кожного вдома, це складова споживчого кошика, і його купують не тільки заможні люди, а буквально всі», — розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Дмитро Соломчук.

Картопля наразі має залишатися відносно стабільною у ціні, проте сезонність і обмежені можливості зберігання можуть змінити ситуацію вже навесні.

«Подивимося, як він збережеться в картоплесховищах. Якщо буде нестача — ціни підуть угору», — зауважив Соломчук.

З овочами ситуація менш втішна: власних запасів вистачить ненадовго, а навесні ринок переважно заповнить імпорт. Це спричинить здорожчання капусти, моркви, цибулі та інших базових культур.

Додатковим фактором тиску на ціни є зростання вартості зернових, сої, кукурудзи та соняшнику, що прямовпливає на собівартість виробництва м’яса та молочної продукції. Здешевлення тут очікувати не доводиться.

«Зарплати у сфері зросли до рівня Чехії чи Словаччини, електроенергія дорога, а дефіцит кваліфікованих працівників тільки додає витрат виробникам», — пояснив депутат.

Серед ключових причин подорожчання він назвав:

- наслідки повномасштабної війни, яка порушила логістику та ринки;

- зростання вартості електроенергії;

- підвищення зарплат на тлі браку робочих кадрів;

- вплив світових біржових тенденцій на собівартість продукції.

Раніше експерти спрогнозували, що в Україні восени 2025 року очікується зростання цін на картоплю та соняшникову олію. Так, варість картоплі не опуститься нижче 10 грн/кг, а соняшникова олія може подорожчати до 100 грн/л. Експерти пояснюють це загальною інфляцією, внутрішніми та зовнішніми факторами.