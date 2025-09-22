Святкування Рош га-Шана: понад 35 тисяч хасидів прибули до Умані

На святкування юдейського Нового року Рош га-Шана до України вже приїхали більше 35 тисяч хасидів. «Рух хасидів-паломників до України ми спостерігаємо вже кілька тижнів. Спочатку це були невеликі групи по кілька сотень осіб, згодом їхня кількість сягала кількох тисяч на день. Основна хвиля приїзду тривала останні п’ять днів», – повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, в окремі дні кордон перетинали від 4 до 11 тисяч осіб. Переважна більшість подорожує організованими групами через кордони з ЄС та Молдовою. Демченко уточнив, що деяким хасидам було відмовлено у в’їзді до України. «Були відмови, пов’язані з паспортними документами або через заборону в’їзду в Україну, винесену державними органами раніше. Тобто ці іноземці могли порушувати українське законодавство у минулому, через що отримали обмеження на в’їзд», – пояснив він.

Щороку тисячі паломників приїздять до Умані на могилу цадика Нахмана, засновника брацлавського хасидизму, щоб зустріти Рош га-Шана. Місцева поліція, Нацгвардія та прикордонники посилюють заходи безпеки, щоб забезпечити порядок під час масових святкувань.

Як повідомляло раніше ForUa, в Умані для контролю за переміщенням паломників вже встановлено блокпости та відеокамери.