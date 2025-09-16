﻿
Суспiльство

Святкування Рош га-Шана в Умані: обмеження продажу алкоголю, контроль транспорту та спеціальні перепустки

Станом на сьогодні в Умань вже зустріла понад 3 тисячі паломників-хасидів із різних країн, а загалом очікується прибуття від 30 до 50 тисяч осіб.

Для забезпечення безпеки під час святкування одного з найважливіших юдейських свят Рош га-Шана поліція Черкаської області організувала цілодобове чергування спільно з іншими підрозділами Національної поліції. Співробітники стежать за порядком на вулицях, поблизу культових споруд, ключових об’єктів інфраструктури та місць перебування паломників.

Місцева влада ввела низку обмежувальних заходів, щоб мінімізувати ризики та запобігти порушенням. Зокрема, заборонено продаж алкоголю й піротехніки, контрольовано транспорт на в’їздах до міста та регулюється рух на окремих ділянках доріг.

За словами Анастасії Баришнікової, піар-директорки Міжнародного доброчинного фонду імені рабі Нахмана, для контролю за переміщенням паломників вже встановлено блокпости та відеокамери.

Рош га-Шана триватиме два дні — з 22 до 24 вересня. Паломники переважно добираються до Умані автобусами та приватним транспортом через сусідні країни. З 16 вересня вони почнуть сплачувати туристичний збір, а працівники, що обслуговують гостей, зможуть пересуватися містом за спеціальними перепустками після перевірки поліцією.

Один із паломників, Гадді з Ізраїлю, зазначив, що дістався до Умані за три дні та планує молитися за мир в Україні. Він додав, що війни не боїться, адже «Бог його береже».

Як повідомляло раніше ForUa, Фрідріх Мерц під час повторного відкриття синагоги в Мюнхені заявив про рішучість федерального уряду боротися з усіма формами антисемітизму в країні.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

поліціяУманьпаломникиРош га-Шанахасидизасоби безпеки
