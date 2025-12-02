70 місій до прикордонників — фонд «Надія» та Валерій Дубіль підсилили бійців ДПСУ

Підрозділи ДПСУ — «Фенікс», «Помста», «Прайм», «Шквал», «Сталевий кордон» та інші — обороняють не лише кордони: вони закривають найгарячіші ділянки Куп’янського, Лиманського, Торецького, Покровського та Північного напрямків. Прикордонники ведуть аеророзвідку, нищать ворожу техніку, зв’язок і штурмові групи, тримаючи критичні рубежі оборони.

До цих підрозділів Державної прикордонної служби України фонд «Надія» разом із Валерієм Дубілем та Вітою Присяжнюк передали необхідне обладнання — сучасні системи РЕБ-наплічники, потужні зарядні станції та генератори, комплекти супутникового зв’язку Starlink, тактичні ноші для евакуації поранених. Також презентували бронемобіль Inguar-3 з модульною бронекапсульною конструкцією, яку можна швидко адаптувати під десантний автомобіль, пікап або платформу для важчого озброєння.

«Підтримуємо тих, хто щодня стримує ворога на передовій», — наголосив Валерій Дубіль, голова наглядової ради фонду «Надія, перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації.

Для прикордонників, які працюють в умовах постійних артобстрілів, атак дронів та диверсійних груп, техніка такого рівня надзвичайно потрібна. Системи РЕБ дають змогу збивати приціл ворожим FPV-дронам, Starlink забезпечує стійкий зв’язок, зарядні станції та генератори дозволяють тримати засоби зв’язку й спостереження в строю, а тактичні ноші рятують хвилини під час евакуації поранених. Для підрозділів, подібних до штурмової бригади «Сталевий кордон» ДПСУ, що воює на передовій і захищає прикордонні райони, це питання ефективності всієї ланки оборони і збереження життів захисників.

Реалізувати цю місію вдалося завдяки спільній роботі команди фонду та партнерів — Артема Чаплигіна, Артема Ющука та компанії Inguar Defence, Антона Бахур, Романа Хохлова, Владлена Нікітіна, Євгена Довбні, Юлії Клименюк, Івана Клевакіна. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.

Крім допомоги бойовим підрозділам, Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» передав для шпиталя прикордонної служби сучасне ендоскопічне обладнання японського виробника Olympus — світового лідера у галузі ендоскопії. Ці прилади допоможуть лікарям проводити точні обстеження у випадках гострих станів, внутрішніх кровотеч та небезпечних ускладнень. Завдяки новому обладнанню з’являється більше шансів своєчасно врятувати життя і здоровʼя поранених військовослужбовців.

Загалом від початку року ДПСУ передано більше 200 одиниць техніки та біля 300 одиниць медичних засобів для шпиталів.