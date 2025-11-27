﻿
Суспiльство

Військовослужбовець у СЗЧ організував незаконну схему переправлення ухилянтів до Румунії

На кордоні з Румунією правоохоронці зірвали незаконну схему переправлення порушників.

Співробітники внутрішньої та власної безпеки ДПСУ у складі міжвідомчої групи припинили спробу незаконного переправлення порушників через українсько-румунський кордон.

Організатором схеми виявився діючий військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив службу, та ще п’ятеро його спільників.

Зловмисники планували переправити двох осіб поза пунктами пропуску за $8000 з кожного. Їх затримали до здійснення злочину, проведено обшуки та вилучено кошти, автомобіль, телефони й записи оборудок.

Усім повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю застави. Покарання за скоєне – 7–9 років позбавлення волі.

