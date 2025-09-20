Двопартійна група сенаторів США пропонує передавати Україні прибутки від заморожених активів Росії кожні 90 днів

Ініціативу пропонує двопартійна група сенаторів, до якої входять Джин Шагін, Шелдон Вайтхаус, Джим Ріш, Чак Ґресслі, Ричард Блюменталь і Ліндсі Грем.

Група сенаторів Сполучених Штатів пропонує конфіскувати російські суверенні активи для відновлення України – про це йдеться в законопроєкті, про який комітет Сенату із закордонних справ повідомив 19 вересня.

Двопартійна група сенаторів, до якої входять Джин Шагін, Шелдон Вайтхаус, Джим Ріш, Чак Ґресслі, Ричард Блюменталь і Ліндсі Грем, запропонували зміни в законі REPO про відновлення України «з метою вдосконалення реалізації конфіскації російських суверенних активів на користь України та інших цілей». Закон REPO, що є основою для ініціативи, був ухвалений у квітні 2024 року.

Демократка Шагін вказала на те, що війна Росії проти України спричинила «вражаючі руйнування та втрати життів, і Путін має бути притягнутий до відповідальності».

«Перепрофілювання заморожених суверенних активів Росії є необхідним кроком, щоб забезпечити для України ресурси для оборони та відбудови своїх громад. Важливо, що цей підхід дозволяє нам продовжувати підтримувати Україну без додаткових витрат для американських платників податків. Це законодавство демонструє тверду двопартійну рішучість Конгресу підтримувати Україну. Я закликаю адміністрацію та наших союзників продовжити ці зусилля, щоб змусити Росію заплатити ціну за свою агресію», – заявила вона.

На думку Вайтхауса, заморожені російські активи є найбільш придатною ціллю для надання Україні підтримки, потрібної для її оборони й відбудови:

«REPO 2.0 заохочуватиме адміністрацію Трампа та наших союзників по G7 почати вилучати заморожені російські активи та розподіляти їх Україні за встановленим графіком, щоб посилити економічний тиск на Путіна».

Наявність графіка вилучення російських активів забезпечить впевненість у підтримці Україні та відповідальність для «спонсорів безжального режиму Путіна», зазначив Блюменталь.

Закон про застосування REPO-2025 передбачає:

переведення всіх заморожених суверенних активів Росії на суму близько 5 мільярдів доларів, що перебувають під юрисдикцією США, на рахунок із нарахуванням відсотків;

заохочення президента США Дональда Трампа перенаправляти щонайменше 250 мільйонів доларів з цього рахунку на користь України кожні 90 днів;

заохочення державного секретаря спільно з міністром фінансів проводити активну дипломатичну кампанію, щоб переконати союзників США почати передавати щонайменше 5% (приблизно 15 мільярдів доларів) російських суверенних активів на користь України кожні 90 днів.

У країнах Заходу з початку повномасштабної російсько-української війни заблоковано понад 260 мільярдів євро активів Росії. Більшість активів (близько 190 мільярдів євро) зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear. Країни ЄС неодноразово обговорювали можливість конфіскувати заморожені активи Росії, але Євросоюз вирішив використати лише прибуток від заморожених активів на допомогу Україні.

У Кремлі плани Заходу конфіскувати російські активи називали зазіханням на державну та приватну власність, а також протизаконними діями.