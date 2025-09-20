Біля села Кокошкіно застрелився гендиректор роскомпанії, що є провідним виробником вуглеволокна

У Росії сталися одразу два інциденти за участи топменеджерів, пов'язаних з держкомпаніями та важливими проєктами. Генеральний директор компанії Zeppelin Андрєй Кротков потрапив у реанімацію після поранення, а гендиректора компанії UMATEX Алєксандра Тюніна знайшли мертвим.

Про це написала низка російських медіа, зокрема й «Агентство» .

Так, тіло 50-річного генерального директора компанії UMATEX Алєксандра Тюніна знайшли біля його машини на ґрунтовій дорозі в районі селища Кокошкіно у Підмосковʼї. Ймовірно, він вкоротив собі віку, писало пропагандистське агентство ТАСС. Біля тіла знайшли мисливську рушницю і передсмертну записку, де, за даними медіа, йшлося, що він втомився боротися з депресією.

Тюнін був генеральним директором композитного дивізіону «Росатома» — провідного підприємства Росії з виробництва вуглецевого волокна, що використовується в авіабудуванні, будівництві, суднобудуванні та енергетиці.

UMATEX займався імпортозаміщенням композитних матеріалів для російського середньомагістрального авіалайнера МС-21. Влітку 2021 року повідомлялося, що новітній російський літак на 30% складається з композитів, які були виготовлені, зокрема, UMATEX. Судячи з публікацій у медіа, російські композити виявилися гіршими за іноземні, через що вага літака зросла на 6 тонн, а дальність польоту скоротилася вдвічі.

Як вказує «Агентство», МС-21 важливий для імпортозаміщення в цивільній авіації. Це єдиний російський літак, який планує закуповувати у значних кількостях «Аерофлот». Але його масове виробництво постійно відкладається.

Крім того, напередодні ввечері у мережі зʼявилися повідомлення, про те, що гендиректор компанії Zeppelin Андрєй Кротков зазнав поранення грудної клітки нібито під час спроби застрелитися у спортивному клубі «Москва» під Одинцово.

Донька бізнесмена заявила виданню MSK1, що те, що сталося, — нещасний випадок під час пристрілки зброї. За її словами, Кротков у реанімації і його життю нічого не загрожує.

Згідно з офіційною інформацією, 54-річний Кротков майже 20 років працював в російських органах безпеки. Там він дослужився до підполковника ФСБ. Потім Кротков займався бізнесом у сфері управління нерухомістю та працював у холдингу Zeppelin.

Серед клієнтів Zeppelin були «Транснефть», «Об'єднана двигунобудівна корпорація» (входить до «Ростех»), а ще фірма укладала держконтракти на обслуговування бізнес-парку «К2» Міноборони рф.

У липні в корпоративному виданні Zeppelin Кротков назвав перше півріччя «надзвичайно складним» через «безпрецедентну» заборгованість, яку перед компанією накопичили замовники. У тому ж тексті менеджер зазначив, що компанія працювала над проєктом Національного космічного центру «Роскосмосу».

Цей центр — це комплекс будівель з 47-поверховою вежею, який тиждень тому відкривав ватажок рашистів Владімір Путін.