У Москві зустріч американських представників зі Спецпосланцем США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером розпочалася із затримкою в кілька годин. Хоча у Кремлі анонсували її після 17:00, фактичний початок відбувся лише близько 19:00 — делегація США була змушена чекати на рашистського лідера Владіміра Путіна.

Про це пише Politico.

Поки Путін виступав на пленарному засіданні інвестиційного форуму ВТБ «Росія кличе!», російські медіа публікували кадри прогулянки Віткоффа і Кушнера центром Москви разом зі спецпредставником Кремля Кірілом Дмитрієвим. Уже перед самими переговорами Путін заявив, що Росія «не збирається воювати з Європою, але готова просто зараз, якщо Європа почне».

Переговори тривали близько п’яти годин. Після їх завершення помічник Путіна Юрій Ушаков назвав зустріч «конструктивною та змістовною», утім визнав, що компромісу щодо американського мирного плану сторони не досягли. За його словами, обговорення стосувалися «суті американських документів» та питання територій, але без конкретних формулювань.

Ушаков також повідомив, що піднімалися перспективи економічної співпраці Росії зі США, а Путін передав Дональду Трампу «низку важливих політичних сигналів».

Затримки на переговорах є давньою тактикою Путіна, яка має принизити і продемонструвати нерівність у відносинах. Колись він так само змушував чекати Ангелу Меркель, президента США Барака Обаму та інших світових лідерів, використовуючи це як елемент психологічного тиску й демонстрації контролю.