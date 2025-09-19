Три роки із кулею в серці: Київські кардіохірурги провели унікальну операцію

Кардіохірурги Києва врятували українського військового, який три роки у полоні жив із кулею в серці. Про це повідомив директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров.

У Києві лікарі витягли кулю із серця захисника "Азовсталі", який нещодавно повернувся з російського полону.

Поранення боєць дістав під час героїчної оборони Маріуполя. Після тривалого полону він повернувся додому. Увесь цей час металевий уламок залишався в серці, проте дивом не спричинив небезпечних ускладнень.

Фото: Б.Тодурова

– Три роки він прожив із цією кулею. На щастя, вона нічого не пошкодила. Ми її видалили, хлопцю пощастило. Думаю, що він проживе довге життя, – розповів Тодуров.