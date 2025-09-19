Російський газ постачається у вісім країн Євросоюзу

Наразі газ із Росії постачається у вісім країн ЄС, повідомила офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Анна-Кайса Ітконен.

За останньою інформацією Євросоюзу, державами-членами, які імпортують російський газ, є Бельгія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Португалія. Вони отримують газ переважно газопроводом TurkStream і СПГ. Також російський газ через TurkStream отримують Греція, Угорщина і Словаччина, сказала прессекретар на брифінгу у Брюсселі.

Зокрема, вона зауважила, що в Єврокомісії не знають точно, куди саме йде цей газ, бо не мають офіційної інформації, передає Інтерфакс-Україна.

– Ми знаємо, що цей газ надходить у європейську систему, але ми не знаємо, де він залишається і в кінцевому підсумку споживається, – сказала Ітконен.

У Брюсселі знають, який загальний обсяг імпортованого країнами ЄС газу, проте немає інформації у контексті тієї чи іншої країни, наприклад Угорщини та Словаччини. За її словами, статистика ЄС не доходить до такого рівня деталізації.

– Ми робимо пропозиції та працюємо з нашими державами-членами, щоб зрозуміти їхні потреби і те, як краще диверсифікувати їхнє постачання, гарантуючи його безпеку. Ми не коментуємо в реальному часі, хто що купує, – додала представниця ЄК.