Державі не вистачає грошей на війну до кінця року

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що державний бюджет-2025 доведеться переглянути ще раз, аби збільшити фінансування сектору безпеки й оборони.

"Так, є ймовірність, що ми будемо змушені міняти бюджет 2025 року ще раз. Це викликано ситуацією на полі бою. Ми готові оперативно реагувати, навіть якщо рішення будуть складними", – наголосив Марченко під час презентації бюджету у Верховній Раді.

Це означає, що:

- Видатки на оборону й безпеку вже сягають рекордних 2,22 трлн грн (понад половина всіх витрат).

- У липні ці витрати вже збільшили на 412 млрд грн, але потреби фронту зростають.

- Всі доходи бюджету-2026 (2,8 трлн грн) підуть на сектор безпеки й оборони.

Марченко зазначив, що уряд проводить консультації з Міноборони та віцепрем'єр-міністрами, аби знайти найбільш ефективні механізми фінансування. Україна фактично переводить економіку на воєнні рейки: кожна гривня йде на зброю, боєприпаси, підтримку армії та оборонні програми.

