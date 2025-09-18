﻿
Економіка

Цифровий податок на все: кого і як оподатковуватимуть з 2026 року

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14025, який передбачає оподаткування доходів фізичних осіб, що отримують заробіток через інтернет-сайти та мобільні додатки без реєстрації ФОП.

Згідно з документом, податок у розмірі 10% планують стягувати з торговців, таксистів, репетиторів, ремонтників, орендодавців та фрілансерів, починаючи з 2026 року. Для цього податкові органи отримають доступ до банківської інформації та здійснюватимуть контроль за дотриманням норм.

Як пояснили юристи, під нове оподаткування потрапляють особи від 18 років, які продають товари або надають послуги через цифрові платформи — інтернет-сайти та мобільні додатки, що дозволяють взаємодіяти з користувачами та отримувати оплату за надані послуги або товари.

Серед видів діяльності, які підпадатимуть під податок, зазначають:

- надання в оренду нерухомого майна та транспортних засобів;

- продаж товарів;

- надання особистих послуг, таких як репетиторство, ремонтні роботи, транспортні послуги, фріланс та інші види діяльності за замовленням користувача.

Водночас податок не поширюватиметься на посередників, які обслуговують цифрові платформи — зокрема на платіжні системи, рекламні сервіси та розробників програмного забезпечення.

Цифрові платформи, які, на думку експертів, підпадатимуть під закон:

у сфері торгівлі — Amazon, Etsy, OLX, Rozetka;

у сфері транспортних послуг — Uklon, Bolt, BlaBlaCar;

у сфері оренди нерухомості — Airbnb, Booking.com;

у сфері послуг (фріланс) — Kabanchik.ua, Upwork;

у сфері онлайн-освіти — Preply, Buki.

Прийняття законопроєкту обумовлене вимогами Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду, а надходження від цього податку в бюджет на 2026 рік оцінюють у 14 млрд грн.

Експерти зазначають, що документ потребує доопрацювання щодо оподаткування валового доходу без урахування витрат, а також прогнозують можливе зростання комісій і зборів на цифрових платформах через адміністративне навантаження.

Як повідомляло раніше ForUa, держава ловитиме доходи українців онлайн.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

