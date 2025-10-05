﻿
Мінфін США може викарбувати доларові монети із зображенням Трампа

Міністерство фінансів США розглядає можливість розміщення зображення президента Дональда Трампа на пам'ятній монеті номіналом 1 долар на честь 250-річчя Сполучених Штатів Америки, повідомляє CNN.

Перші ескізи монет, автентичність яких підтвердило Міністерство фінансів США. Фото: CNN

“Портрет президента Дональда Трампа може бути викарбований на пам’ятній монеті вартістю 1 долар, випущеній Монетним двором США на честь 250-річчя Америки у 2026 році, згідно з першими варіантами зображень, підтвердженими Міністерством фінансів США”, – йдеться у повідомленні.

Також оприлюднено перші ескізи монет, автентичність яких підтвердило Міністерство фінансів США.

На аверсі монети зображений Дональд Трамп у профіль і написи: Liberty вгорі, знизу – In God we Trust та роки: 1776 – 2026.

На реверсі монети — знамените зображення Трампа, який піднімає вгору кулак після замаху на нього в Пенсильванії, на тлі американського прапора і напис FIGHT FIGHT FIGHT.

“Жодних фейкових новин. Ці перші проєкти на честь 250-річчя США з президентом Трампом є справжніми. З нетерпінням чекаємо на подальші новини, щойно закінчиться обструкціоністський шатдаун уряду Сполучених Штатів”, – написав у соцмережі X голова Монетного двору США Брендон Біч.

 

 Автор: Сергій Ваха

СШАМінфінТрамп Дональдпам'ятна монета
