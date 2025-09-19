﻿
Війна як стимул: український ОПК став магнітом для світових оборонних інвестицій

Україна активно розвиває співпрацю з іноземними компаніями у сфері оборонної промисловості. Наразі 25 закордонних компаній, зокрема світові гіганти оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації своєї продукції в Україні.

«Кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом. Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й данську модель, Build with Ukraine/Build in Ukraine. Пріоритет — щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська», — зазначив міністр оборони Денис Шмигаль у коментарі виданню Politico.

Для мінімізації ризиків інвесторів та підвищення привабливості спільних підприємств в Україні створено Defence City. Це спеціальний режим розвитку оборонної промисловості, який передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги.

«Саме в Україні зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК — найкраща інвестиція в оборону всієї Європи», — наголосив Шмигаль.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна вийшла на показник частки озброєнь власного виробництва у 60%.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

шмигальвійна в Українівиробництво зброїDefence Cityукраїнський ОПКновітнє озброєння
