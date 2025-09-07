Україна вийшла на показник частки озброєнь власного виробництва у 60%, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що за час війни Україна вийшла на показник частки озброєнь власного виробництва у 60%. Окрім того президент відзначив результативність тижня що минає для посилення підтримки України з боку держав-партнерів.

"Загалом тиждень вийшов, на мій погляд, дуже результативний. Європа, Сполучені Штати, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія – це географія підтримки та заходів тільки за цей один тиждень. Коаліція охочих – 35 країн. У гарантіях безпеки для України 26 країн, і це змістовні речі на землі, у небі, на морі, також у кіберпросторі, також це фінансування для нашої армії. Найголовніше – це достатньо сильна українська армія, щоб точно була гарантована наша незалежність і суверенітет України. А отже, це зброя для армії, довгострокове фінансування для української армії. Багато цих компонентів ми погодили з партнерами за основу", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Окремо президент торкнувся питання виробництва зброї.

"Також створюємо нові спільні виробництва зброї. Вперше в історії Україна почала будувати спільний завод із Данією на території цієї країни, і це буде виробництво компонентів для наших ракет, для наших дронів – зброї, яка вже дуже добре проявляє себе. За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60 % зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей", - зазначив Зеленський.

Серед першочергових цілей України він назвав "виробництво в Україні та разом з Україною систем протиповітряної оборони – різних типів систем".