Суспiльство

Осінь набирає обертів: синоптики попереджають про різку зміну погоди

Найближчими вихідними, 20–21 вересня, погода порадує українців теплом та сонцем, проте вже наступні вихідні принесуть холод і дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її даними, сьогодні антициклон із південного заходу витіснить дощі з більшої частини країни, лише на заході ще можливі локальні опади. Температура повітря поступово піднімається та сягатиме +19-24 градуси. «Вихідними, 20-21 вересня, повсюди в Україні очікується розкішна осіння погода — сухо, сонячно та +24…+28 градусів!», — зазначила Діденко.

Така тепла погода протримається до середини наступного тижня, а вже 25–26 вересня очікується різка зміна погоди. «Наступні вихідні, 27–28 вересня, будуть холодними та вологими… Зміна сезонів не за горами із усіма хмарами, похолоданнями, дощами і навіть можливим снігом», — резюмувала синоптикиня.

За її прогнозом, ймовірність снігу вже наступного тижня є у західних областях, ближче до Карпат та навколокарпатських регіонів, де дощ може перейти у мокрий сніг. На решті території України очікуються дощі.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики спрогнозували, якою буде зима в Україні.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

похолоданняпогода в УкраїнідощіНаталка Діденкозміна погодисніг антициклон
Популярнi статтi