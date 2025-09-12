﻿
Суспiльство

Якою буде зима в Україні, спрогнозували синоптики

Останніми роками зими в Україні стають дедалі теплішими та малосніжними. Температура все рідше опускається нижче нуля на тривалий час, а сніговий покрив швидко тане. Ця тенденція не випадкова – і вона продовжуватиметься.

«Ми бачимо, що зима вже зараз більше схожа на весну чи осінь. Температура повітря часто коливається навколо нуля, сніг якщо й випадає – швидко тане. Але це не означає, що сильні морози та снігопади повністю зникнуть. Вони будуть, проте рідше», – пояснила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За словами Балабух, зміна клімату є глобальним процесом, що охоплює весь світ, і Україна не є винятком. Вона наголосила, що у другій половині XXI століття потепління посилиться, а кількість холодних днів із мінусовими температурами зменшиться. «Ми залишаємося в зоні помірного кліматичного поясу, тож подих Арктики все ж відчуватимемо. Але повторюваність таких холодних вторгнень стане меншою, а середні температури – вищими», – зазначила експертка.

Синоптики очікують, що ця осінь буде теплішою за кліматичну норму. Бабине літо цього року теж можливе, але його точні дати та тривалість наразі передбачити складно. Перший сніг може випасти вже найближчими тижнями – передусім у високогір’ї Карпат, де це звичайне явище для вересня–жовтня.

«Навіть якщо сніг випадатиме, він не утримуватиметься тривалий час. Це характерно для періоду змін клімату, який ми зараз переживаємо», – підсумувала метеорологиня.

Наслідки для природи та міст

 -Теплі зими впливають на екосистеми, сільське господарство та інфраструктуру.

- Сільське господарство: зміщується сезон вегетації, можуть активніше розвиватися шкідники.

- Енергетика: зменшується споживання газу для опалення, але зростає навантаження на електромережі через часті відлиги та ожеледицю.

- Підвищується ризик ожеледиці й підтоплень під час зимових відлиг.

Раніше ForUa повідомляло, хто знищує екологію в Україні прямо зараз.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

потеплінняБалабухзима в Україніклімат Українизміна клімату
