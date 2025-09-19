Наслідки нічного обстрілу Києва: уламки російського дрона зачепили ключові маршрути транспорту

Внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на п’ятницю, 19 вересня, у Києві зафіксовано падіння уламків БпЛА у кількох районах столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За попередніми даними, вибух і падіння безпілотника сталися в Солом’янському районі. У Шевченківському районі уламки впали на проїжджу частину, пошкодивши тролейбусну мережу. Постраждалих серед цивільного населення наразі немає. «Маємо падіння уламків збитого БпЛА попередньо на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу», — повідомив Кличко.

Через атаку можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері, повідомили у КГВА. Пошкоджено канал підключення до оператора телекомунікаційної мережі, який обслуговує "Київпастранс". Через це не працює офіційний сайт підприємства.

Наслідки нічного обстрілу продовжують уточнювати аварійні та комунальні служби міста. На місцях подій працюють екстрені служби.

Як повідомляло раніше ForUa, у ніч проти 18 вересня рашисти атакували Київську область ударними безпілотниками, вибухи було чутно в різних районах регіону.