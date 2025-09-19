Трамп відмовився від Тайваня заради Китая

Президент США Дональд Трамп відмовився цього літа схвалити військову допомогу Тайваню на більш ніж 400 млн доларів. Рішення пов’язане зі спробою Трампа домовитися про торговельну угоду з Китаєм та можливий саміт із главою КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє The Washington Post із посиланням на п’ять джерел, знайомих із ситуацією.

Дехто із співрозмовників видання зазначає, що відмова, яку ще можуть переглянути, може означати розворот політики США щодо Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

Вартість пакета допомоги перевищувала б 400 млн доларів і він був би «більш смертоносним», ніж попередні раунди допомоги, включно з боєприпасами та автономними безпілотниками. У Білому домі заявили, що рішення про пакет ще не ухвалене. Посольство Тайваню у Вашингтоні від коментарів утрималося.

США вже давно надають Тайваню ресурси для оборони, тоді як армія Китаю швидко нарощує сили і проводить масштабні навчання навколо острова. Наступного року Тайвань планує витратити на оборону 3,3% свого ВВП і має намір збільшити цю цифру до 5% до 2030 року. Трамп неодноразово заявляв, що Китай не наважиться вторгатися на Тайвань під час його перебування при владі.

Представники американської армії та розвідки зазначають, що Сі Цзіньпін доручив підготувати армію до потенційного захоплення Тайваню до 2027 року, хоча ця дата не є крайнім терміном для вторгнення.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп планує провести переговори з Сі Цзіньпіном.