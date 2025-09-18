Нова хвиля протестів: У Франції на вулиці вийшли близько 800 тисяч людей

У Франції 18 вересня пройшла масштабна акція протесту, у якій, за різними оцінками, взяли участь від півмільйона до 800 тисяч людей. Страйки паралізували роботу шкіл, транспорту та лікарень, а представники профспілок об’єдналися проти бюджетних скорочень та вимагали підвищення зарплат, пенсій і збереження державних послуг. Про це повідомляє BFMTV.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у демонстраціях по всій країні взяли участь понад 500 тисяч осіб, з них 55 тисяч – у Парижі.

Під час акцій у низці міст між протестувальниками та поліцією сталися сутички. Правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону натовпу.

У профспілках підкреслили, що акції вони вважають великим успіхом, хоча нову дату масових протестів поки не визначили.

Des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont éclaté dans le 11e arrondissement de Paris. Du gaz lacrymogène a été largement utilisé à l’intérieur du cortège. Ces confrontations ont provoqué des bousculades aux abords d’un café boulevard Voltaire. pic.twitter.com/LWnt47tTv1 — Le Figaro (@Le_Figaro) September 18, 2025

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що внаслідок різних інцидентів під час акцій постраждали десятеро учасників демонстрацій та один журналіст.

Незначні тілесні ушкодження отримали 11 поліцейських. Було затримано 181 особу, з них 31 – у Парижі.