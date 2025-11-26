﻿
Макрон оголосив про створення нової робочої групи для України: долучаються США та Туреччина

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення нової робочої групи в межах "коаліції рішучих", яка займатиметься питаннями російсько-української війни. Про це повідомляє TF1 Info.

За його словами, групу очолюватимуть Франція та Велика Британія за тісної участі Туреччини, яка відіграє ключову роль у морській сфері, а також вперше залучатимуть США.

"Ми вирішили вже завтра створити робочу групу, яку очолять Франція та Велика Британія, за тісної участі Туреччини, що відіграє ключову роль у морському вимірі, і вперше - за участю США", - заявив Макрон.

Він уточнив, що метою створення робочої групи є "точне визначення внеску кожного учасника та остаточне узгодження гарантій безпеки".

Коаліція рішучих

Велика Британія та Франція очолили ініціативу "коаліції рішучих", взявши на себе лідерство у сприянні мирним зусиллям щодо України. До складу коаліції увійшли країни, готові надавати військову допомогу та інші ресурси для зміцнення безпеки в Україні.

У межах ініціативи забезпечується постачання сучасної зброї, проводиться підготовка українських військових та підтримується відновлення критичної інфраструктури.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що головна мета коаліції — гарантувати надійний захист та стабільність для України.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ФранціяМакронВелика Британіякоаліція рішучихробоча група
