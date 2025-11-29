Макрон прийме Зеленського в Парижі 1 грудня

У понеділок, 1 грудня, президент Франції Еммануель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського в Парижі.

Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу, передає Укрінформ.

Глави держав зустрінуться, щоб обговорити гарантії безпеки та продовжити дискусії, розпочаті в Женеві щодо «мирного плану» США.

«Два лідери «обговорять ситуацію та умови справедливого і тривалого миру, продовжуючи дискусії в Женеві та американський план, а також тісну співпрацю з їхніми європейськими партнерами», — йдеться в документі. На порядку денному також питання про гарантії безпеки.

Ця поїздка відбудеться після останнього засідання Коаліції охочих 25 листопада та візиту Зеленського до Франції 17 листопада 2025 року, коли між Францією та Україною підписали низку угод про посилення співпраці в галузі оборони.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство оборони готує оновлення ключових документів оборонного планування. Він також наголосив на стабільному фінансуванні дронових програм і підтримці бойових бригад.