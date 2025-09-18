Необхідно посилити тиск на Росію для того, щоб завершити війну, - Стармер

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що уряд країни співпрацює разом з США для "припинення вбивств" в Україні. Так він прокоментував спільну позицію США та Великої Британії щодо війни, яку розпочала РФ проти України.

Про це Кір Стармер повідомив під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом 18 вересня.

Кір Стармер заявив, що очільник Росії Путін "показав своє справжнє обличчя" коли посилив масовані ракетно-дронові атаки по Україні.

"Сьогодні ми обговорили, як можемо далі посилювати нашу оборону, підтримувати Україну та рішуче посилити тиск на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду, яка буде дійсною. І президент Трамп проклав тут шлях", — сказав Кір Стармер.

Премʼєр Великої Британії зауважив, що необхідно посилити тиск на Росію для того, щоб завершити війну РФ проти України.

"Ми повинні посилюватися. І ми обговорювали сьогодні, що ми створили коаліцію охочих з британським та французьким керівництвом, активізуючи військове планування в морі, в небі, на землі та посилюючи те, що ми робимо з самими українцями. Звичайно, це, взяте з американськими гарантіями, зараз, на мою думку, є прикладом виклику Європи, яка взяла на себе відповідальність, що вона зробила протягом останніх кількох місяців, щоб показати через те, що зробили ми та французи, що ми готові взяти на себе ініціативу в цьому та вжити необхідних заходів", — сказав Кір Стармер.

Президент США Трамп заявив, що Путін "підвів його", коли не пішов на угоду щодо припинення війни, яку Росія розпочала проти України. Він також додав, що вважав розвʼязання російсько-української війни "найлегшим" для себе через відносини з Путіним. "Трапляються речі, які повністю протилежні тому, що ви думали", — сказав Дональд Трамп.

17 вересня президент США Дональд Трамп та перша леді США Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. Того ж дня їх прийняв король Великої Британії Чарльз у Віндзорському замку. 18 вересня президент Трамп провів зустріч з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Як повідомляв ForUA, президент США Дональд Трамп навмисно поставив Європейському Союзу ультиматум, який блок не здатен виконати. Така тактика дозволить Вашингтону формально виправдати відсутність нових санкцій проти Росії.

Трамп вимагає від усіх країн ЄС повної відмови від купівлі російських енергоносіїв, зокрема нафти. У Брюсселі ж розуміють, що виконати цю вимогу швидко — практично неможливо, адже окремі країни залишаються критично залежними від російських постачань.