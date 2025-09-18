Жінка на дев'ятому місяці вагітности намагалася евакуюватися з Покровська на велосипеді

Жителька Покровська Донецької області на дев'ятому місяці вагітности 10 вересня намагалася виїхати з міста велосипедом під час постійних російських обстрілів. Жінку врятували військові 25-ї повітрянодесантної Січеславської бригади. Про це 18 вересня повідомила бригада у своєму Telegram-каналі.

"Під безперервними обстрілами та загрозою FPV-дронів. З однією сумкою — заради життя своєї донечки. Анна працювала водійкою на шахті, допомагала землякам під час обстрілів, рятувала людей. Але після того, як батько дитини загинув від чергового удару по місту, зрозуміла: настав час рятувати і себе, і маля", — йдеться у дописі.

Там також зазначається, що жінка обрала ризиковий шлях, де на неї двічі націлювався російський дрон. Військові з 25 Січеславської бригади ДШВ зустріли Анну та евакуювали її в безпечне місце.

"Це дорога з голим полем. Чуємо, летить дрон, а ще один — завис над нами — ми не встигли б сховатися, але нам пощастило. Та найбільше переймалися, щоб не довелося дорогою приймати пологи", — розповіли військові у відео до допису.