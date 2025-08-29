﻿
Макрон вважає виправданими свої слова про те, що назвав Путіна хижаком і людожером

Президент Франції Емманюель Макрон після обурення в Росії сказав, що вважає виправданими свої слова на адресу очільника Кремля, в яких назвав його "хижаком" і "людожером".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.  

Макрон у своїх коментарях 29 серпня після зустрічі з канцлером Німеччини сказав, що вважає виправданими свої слова на адресу правителя Росії, якого назвав хижаком і людожером – після того, як з Москви покритикували його за "вульгарність".

"Якщо сказати, що перед воротами Європи стоїть людожер – я вважаю, що це добре описує те, що так глибоко відчувають грузини, українці та багато інших народів", – сказав президент Франції.

Він вчергове розкритикував імперську ревізіоністську політику Кремля. "Різниця між позицією Владіміра Путіна на міжнародних самітах (...) та реальність на місці демонструє, наскільки він нещирий", – наголосив Макрон. 

Президент Франції поруч з Мерцом запевнив, що Париж і Берлін продовжать просувати додаткові санкції проти Росії за війну проти України. 

ForUA нагадує, раніше він засудив останню масштабну повітряну атаку по Києву, що забрала життя 23 осіб. 

Також Макрон анонсував зустріч лідерів "Коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки для України.

 

