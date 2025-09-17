﻿
Наживались на війні: викрито фонд, що привласнював донати для ЗСУ

Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання благодійних внесків, призначених для ЗСУ. Злочинна група діяла на півдні та сході України, привласнюючи до 90% пожертв. Шестеро її учасників затримані в Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському.

Як встановило розслідування, шахраї під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на потреби українських військових, проте на потреби фронту направляли лише 10% від загальної суми, а решту 90% розподіляли між собою.

За даними слідства, оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст. До схеми він залучив дев’ять спільників, деякі з яких для конспірації вдягалися у військову форму, хоча лише двоє з них мали стосунок до військової служби. Для збору готівки вони встановлювали скриньки на центральних вулицях міст.

Правоохоронці задокументували один з епізодів, де було розкрадено 556 тисяч гривень благодійної допомоги. Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, смартфони, чорнові записи та готівку.

Керівнику фонду та п’ятьом його спільникам повідомлено про підозру за статтею про незаконне використання благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ наголошує, що ця справа стосується лише одного фонду, а не волонтерського руху в цілому. Правоохоронці закликають громадян і надалі допомагати ЗСУ, але бути пильними, щоб не потрапити на гачок шахраїв.

Поради, як перевірити благодійний фонд:

  • Перевірте реєстрацію фонду: Інформація має бути у відкритих державних реєстрах.

  • Дізнайтесь про звітність: Фонд повинен регулярно публікувати фінансові звіти, де видно, куди витрачаються кошти.

  • Шукайте відгуки: Перевірте репутацію організації в інтернеті та соціальних мережах.

