﻿
Столиця

У Києві з'являться нові станції метро: подробиці

У Києві з'являться нові станції метро: подробиці

У Києві триває підготовка до першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро, що має сполучити правий та лівий береги. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Нова лінія метрополітену від станції "Глибочицька" до "Райдужної" включатиме шість станцій. Три з них будуть інтегровані безпосередньо в конструкції Подільського мостового переходу. Цей проєкт має на меті значно розвантажити транспортний потік у місті та зробити поїздки комфортнішими для киян.

Що планують зробити в першу чергу?

На першому етапі будівництва заплановано звести з’їзд на Поділ. Цей крок дозволить покращити транспортну ситуацію в районі. У майбутньому також передбачено створення пересадкових вузлів:

  • між станціями "Лук'янівська" та "Глибочицька";

  • та між "Тараса Шевченка" та "Подільська".

Частина підготовчих робіт уже виконана. Наступним етапом буде будівництво з'їзду на Поділ, після чого розпочнуться роботи для запуску метро на Троєщину.

Залишається сподіватися, що реалізація проєкту не затягнеться, і мрія мешканців Троєщини про власне метро стане реальністю.

Раніше ми писали про метро для 300 тисяч киян: Троєщина готується до старту, у КМДА назвали терміни.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївметроТроєщинабудівництво метро
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Кіану Рівз одружився – що повідомили інсайдери
Культура 17.09.2025 23:56:40
Кіану Рівз одружився – що повідомили інсайдери
Читати
Австралійські вчені розробили ШІ-інструмент, здатний прогнозувати ризики серцевих хвороб у жінок
Здоров'я 17.09.2025 23:37:27
Австралійські вчені розробили ШІ-інструмент, здатний прогнозувати ризики серцевих хвороб у жінок
Читати
Нацбанк: Монети по 10 копійок поступово вилучатимуть з обігу
Економіка 17.09.2025 23:18:35
Нацбанк: Монети по 10 копійок поступово вилучатимуть з обігу
Читати

Популярнi статтi