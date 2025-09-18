У Києві з'являться нові станції метро: подробиці

У Києві триває підготовка до першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро, що має сполучити правий та лівий береги. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Нова лінія метрополітену від станції "Глибочицька" до "Райдужної" включатиме шість станцій. Три з них будуть інтегровані безпосередньо в конструкції Подільського мостового переходу. Цей проєкт має на меті значно розвантажити транспортний потік у місті та зробити поїздки комфортнішими для киян.

Що планують зробити в першу чергу?

На першому етапі будівництва заплановано звести з’їзд на Поділ. Цей крок дозволить покращити транспортну ситуацію в районі. У майбутньому також передбачено створення пересадкових вузлів:

між станціями "Лук'янівська" та "Глибочицька" ;

та між "Тараса Шевченка" та "Подільська".

Частина підготовчих робіт уже виконана. Наступним етапом буде будівництво з'їзду на Поділ, після чого розпочнуться роботи для запуску метро на Троєщину.

Залишається сподіватися, що реалізація проєкту не затягнеться, і мрія мешканців Троєщини про власне метро стане реальністю.

