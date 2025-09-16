Метро для 300 тисяч киян: Троєщина готується до старту, у КМДА назвали терміни

Київська міська державна адміністрація (КМДА) повідомила про подальші плани щодо будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка має з'єднати лівий і правий береги столиці, зокрема й Троєщину.

Ключовим етапом для запуску метро стане завершення будівництва Подільського мостового переходу. Після його нещодавнього відкриття для автомобільного руху наступним кроком буде спорудження з'їзду на Поділ. Цей етап є важливим, оскільки саме після його завершення розпочнуться роботи, необхідні для безпосереднього запуску метро.

Як повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, паралельно з будівництвом з'їзду вже триває підготовка до першого етапу реалізації проєкту метро. Цей етап передбачає будівництво ділянки від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".

Деталі проєкту:

Лінія метро включатиме станції "Глибочицька" , "Подільська" , "Райдужна" , а також три станції, які вже вбудовані в конструкції мостового переходу.

Передбачаються пересадкові вузли: зі станції "Лук'янівська" на станцію "Глибочицька"; зі станції "Тараса Шевченка" на станцію "Подільська".

Станція "Райдужна" буде розташована на лівому березі.

За інформацією КМДА, наразі вже виконано частину підготовчих робіт. Будівництво з'їзду на Поділ має на меті розвантажити транспортні потоки та зробити пересування містом комфортнішим, а також відкрити шлях до подальшої реалізації довгоочікуваного проєкту метро на Троєщину.