Економіка

$1 мільярд до зими: Україні терміново потрібно докупити газ

Україна майже виконала план із заповнення газових сховищ, але до початку опалювального сезону має докупити ще 1–2 млрд кубометрів палива в ЄС. Вартість цього обсягу може сягнути $0,5–1 млрд.

Наразі у підземних сховищах зберігається 11–12 млрд кубометрів газу за цільового рівня 13,2 млрд куб. м. У разі нових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі та ризиків для сховищ ці показники можуть переглянути, повідомляє Reuters.

Минулої зими російські обстріли знизили видобуток приблизно на 0,5 млрд куб. м, тому деякі експерти наполягають на збільшенні запасів до 14 млрд кубометрів.

Основні імпортні потоки йдуть з Угорщини, також зростає постачання через Польщу. Наявна інфраструктура дозволяє імпортувати понад 60 млн кубометрів на добу, чого достатньо для покриття пікового попиту. Польща планує подвоїти пропускну здатність для постачання газу до України до 4 млрд кубометрів на рік до початку 2026 року. Крім того, готуються маршрути для американського LNG через Німеччину, Грецію, Литву та Польщу.

Попри те, що Україна має найбільші в Європі сховища (30 млрд кубометрів), західні компанії цього року не зберігають у них паливо через ризики атак.

Як повідомляло раніше ForUa, у дев'яти громадах на Донеччині через активні бойові дії не буде опалення взимку.

 

 

 

 

 

 

 

 

