У дев’яти громадах на Донеччині через активні бойові дії не буде опалення взимку, – ОВА

У частині Донецької області, де дозволяє безпекова складова, готовність до опалювального сезону наразі становить 75%. У дев’яти громадах опалення взимку не буде через активні бойові дії та пошкодження інфраструктури.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, у зв’язку з пошкодженням газопроводів, електроенергетичної системи, а також через активні бойові дії, наразі неможливо розпочати опалювальний сезон у Курахівській, Лиманській, Мирноградській, Покровській, Сіверській, Торецькій, Часовоярській, Іллінівській та Костянтинівській громадах. У Добропільській та Святогірській громадах теплопостачання буде надаватись частково.

Керівник ОВА наголосив, що, попри всі виклики війни, необхідно надати допомогу у проходженні зими жителям цих громад.

«Надав доручення начальникам місцевих військових адміністрацій оперативно опрацювати питання забезпечення людей буржуйками, булер’янами, дровами та пелетами. Робимо все можливе, щоб підготувати комунальну інфраструктуру, забезпечити людей необхідними послугами», - заявив Філашкін.

ForUA нагадує, Донеччина перебуває під постійними обстрілами російських військ, майже щодня армія РФ вбиває та травмує цивільних жителів, руйнує будинки, підприємства, енергетичні, газові та інші інфраструктурні об’єкти. Донецька область має найбільшу протяжність лінії фронту - близько 300 км.