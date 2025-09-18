Онлайн-шахрайство: продажі авто в Інтернеті перетворилися на пастку

Національна поліція попереджає громадян про нову шахрайську схему в інтернеті: зловмисники створюють оголошення про продаж автомобілів за привабливою ціною, яких насправді не існує.

Як працюють шахраї

Пропонують авто, що нібито «чекають на розмитнення» або «вже перебувають у сервісному центрі МВС». Вони демонструють фальшиві копії «техпаспортів» або «довідок» для створення довіри. Також часто апелюють до соціально чутливих тем, наприклад, пропонують купити авто «для військових» і просять терміново переказати кошти.

Поліція радить не переказувати гроші за автомобілі, яких не бачили особисто та перевіряти продавця та авто через офіційні реєстри. Будь-які копії документів або фото довідок, надіслані незнайомцями в месенджерах, не гарантують їх автентичність.

Правоохоронці зазначають, що у сервісних центрах МВС не зберігаються автомобілі, що «очікують на оформлення».

