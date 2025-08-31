У Дніпрі під виглядом брокерських компаній працювало 11 шахрайських коцентрів

Працівники прокуратури Дніпропетровської області поклали край діяльності 11 колцентрів, через які шахраї отримували незаконний доступ до банківських рахунків, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що частина колцентрів працювала під виглядом брокерських компаній за схемою «інвестиційної підтримки». Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.

Інші представлялися працівниками служби безпеки банків і повідомляли громадянам про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після його інсталяції шахраї отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з рахунків.

У ході обшуків прокурори вилучили понад 700 одиниць техніки, що забезпечувала роботу близько 300 операторів. Також були вилучені мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, грошові кошти, підроблені печатки та інші речові докази.

Готується клопотання про арешт вилученого майна.

Досудове розслідування ведеться за ч. 4 ст. 190 КК (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Також встановлюється повне коло осіб, причетних до діяльності шахрайської мережі, та ідентифікуються потерпілі.