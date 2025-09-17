Австралійські вчені розробили ШІ-інструмент, здатний прогнозувати ризики серцевих хвороб у жінок

Група дослідників з австралійських університетів розробила інструмент на основі штучного інтелекту, який може прогнозувати ризики для здоров'я серця у жінок, аналізуючи їхні мамограми. Про це повідомляє Euronews.

Зазначається, що цей інструмент на підставі віку жінок та висновків мамографії, що використовується для діагностики раку молочної залози, передбачає ризик їхньої госпіталізації або смерті протягом наступних 10 років через серцеву недостатність чи інші проблеми з серцем.

Серцево-судинні захворювання є причиною близько 35% смертей жінок у світі. Водночас багато жінок не знають про ризики серцевих захворювань або ж їм не пропонують пройти обстеження для виявлення таких ризиків.

«Поширеною є помилкова думка, що серцеві захворювання переважно торкаються чоловіків, що призводить до недостатньої діагностики та лікування цього стану у жінок», – заявила глобальний директор серцево-судинної програми медичного дослідницького інституту The George Institute for Global Health Клер Арнотт.

За її словами, поєднуючи скринінг на серцеві захворювання та рак молочної залози, «ми можемо одночасно виявити та потенційно запобігти двом основним причинам захворювань та смерті».

ШІ-інструмент був розроблений та протестований з використанням даних понад 49 000 жінок. За словами дослідників, він показав такі ж хороші результати, коли був перевірений на інших моделях, які потребують введення більшої кількості даних про пацієнтів, наприклад показників артеріального тиску та рівня холестерину.