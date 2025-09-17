Один з найдавніших соратників Путіна йде у відставку, - ЗМІ

Заступник керівника адміністрації правителя РФ Дмітрій Козак написав заяву про звільнення за власним бажанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що Козак розглядає «різні пропозиції переходу в бізнес». Козак – один з найдавніших соратників очільника Кремля. Вони працювали разом ще в пєтєрбурзькій мерії в 1990-х роках.

З початку нульових Козак обіймав різні високі посади в Кабінеті міністрів РФ і Кремлі. З 2008 по 2020 рік він був заступником голови уряду, а з 2020 року – заступником керівника адміністрації президента.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що в оточенні російського диктатора Владіміра Путіна значно побільшала кількість осіб, які виступають за припинення війни з Україною. Очільник ГУР наголосив, що у Кремлі присутні полярні позиції: одні посадовці виступають за продовження війни, інші – за її зупинку. За словами Буданова, серед противників війни є навіть ті, хто не підтримував її з самого початку.

До слова, одним з небагатьох, хто відверто, хоча і не публічно, виступає проти війни, є один із найдавніших соратників Путіна Дмітрій Козак. Як зазначає NYT, протягом десятиліть Козак був вірним помічником Путіна при виконанні «деяких найделікатніших завдань». Однак, як розповіли виданню троє людей, близьких до Кремля, а також двоє обізнаних представників Заходу, сьогодні Дмітрій Козак майже ні за що не відповідає, а його повноваження перейшли до Сєргєя Кирієнка.

Напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну Козак радив російському диктатору не робити цього. За словами інсайдерів, він начебто попереджав Путіна про жахливі наслідки повномасштабного вторгнення, прогнозуючи запеклий опір України. Також стверджується, що навесні 2022 року Путін відхилив проект мирної угоди з Україною, який Козак начебто попередньо погодив із Києвом.

Дисидент Степан Хмара, зокрема, писав про Козака таке: "Перед широкомасштабною війною з Україною, Єрмак проводив закриті переговори з Козаком. Вони домовилися про сухопутній кордон до Криму і подачу туди води. Це публічно визнав Козак невдовзі після початку широмасштабної війни. Козак був здивований : «Зачем била нужна такая война, ведь ми с Єрмаком обо всьом договорились?!» – про це він заявив публічно. А потім про Козака – ні слуху, ні духу…

Тепер зрозуміло, чому Чонгар і всі комунікації з Криму і до Криму були розміновані…

Окупаційні війська на другий день війни безперешкодно, як на параді зайняли Нову Каховку. На третій день вода пішла в Крим. Так само легко були захоплені інші південні райони України, зокрема Енергодар і Запорізька АЕС, Бердянськ, Мелітополь і оточений Маріуполь".

