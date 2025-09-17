Сторічне партнерство з Великою Британією: депутати ратифікували угоду

У середу, 17 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №0332 про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Про це повідомляє Суспільне.

Рішення підтримали 295 депутатів.

Нагадаємо, 16 січня президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали Угоду про сторічну співпрацю між двома країнами. А 2 серпня президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №0332 про ратифікацію цієї угоди.

Згідно з нею, Британія розширить програму підготовки українських військових, посилить співпрацю у сфері далекобійного озброєння та розробки зброї. Крім того, країна надаватиме підтримку у сфері освіти, а британські університети налагодять партнерство з українськими навчальними закладами.

Що містить Угода про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством

Стаття 1. Зміцнення обороноздатності

Сторони поглиблюватимуть оборонне співробітництво, зміцнюватимуть свої військові та оборонно-промислові спроможності, включаючи розвиток збройних сил та співробітництво між оборонно-промисловими базами, посилюватимуть системи оборонних закупівель України та передаватимуть технології для спільного виробництва оборонної продукції, приділяючи особливу увагу інноваціям та посиленню захисту прав інтелектуальної власності на передані технології, а також узгоджуватимуть їх з вимогами НАТО.

Стаття 2. Зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО

Сторони розвиватимуть сфери, важливість яких для євроатлантичного миру і стабільності виходить далеко за межі війни, визнаючи важливу роль України у захисті євроатлантичної безпеки й звертаючи особливу увагу на оперативну сумісність і внесок України як майбутнього союзника НАТО.

Стаття 3. Побудова партнерства у сфері морської безпеки

Сторони докладатимуть зусиль для усунення довгострокових системних загроз і викликів морській безпеці для відновлення свободи судноплавства.

Сторони встановлюють партнерство у сфері морської безпеки, зокрема для зміцнення безпеки у Балтійському, Чорному та Азовському морях.

Стаття 4. Посилення економічного та торговельного співробітництва

Сторони докладатимуть зусиль до покращення умов для інвестицій та торгівлі в обох країнах та співпрацюватимуть у різних секторах.

Стаття 5. Посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії

Сторони поглиблюватимуть співробітництво у сфері енергетики на основі принципів сталого розвитку та чистого переходу на взаємовигідних засадах, а також покращуватимуть умови для інвестицій в енергетичний сектор України.

Стаття 6. Посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності

Сторони вживатимуть заходів для поглиблення співробітництва між їхніми правовими секторами та у кримінально-цивільній сфері, а також для посилення співпраці у сфері санкцій.

Сторони вживатимуть заходів для притягнення до відповідальності держав, які вчиняють грубі порушення міжнародного права.

Стаття 7. Протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням

Сторони поглиблюватимуть зв'язки у сфері протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, розбудовуватимуть стійкість до інформаційних загроз та уможливлюватимуть ефективні підривні дії у відповідь на загрози.

Стаття 8. Зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій

Сторони вживатимуть заходів для подолання спільних викликів і загроз, використання можливостей та забезпечення сталого інклюзивного зростання для всіх.

Стаття 9. Використання потенціалу соціокультурних зв'язків

Сторони співпрацюватимуть у різних сферах, включаючи права людини, гендерну рівність та соціальну інтеграцію, соціальний захист, догляд, реформи, освіту, охорону здоров'я, клімат, спорт, а також зближуватимуть свої суспільства.

Сторони поглиблюватимуть співробітництво у сфері культури й збереження культурної спадщини та заохочуватимуть співпрацю між креативними індустріями.

Стаття 10. Співробітництво з питань міграції