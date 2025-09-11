Китайцям з американськими візами заборонено працювати над космічними програмами

Американське космічне агентство NASA заборонило громадянам Китаю з американськими візами працювати над своїми програмами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Хоча NASA зазвичай має обмеження щодо працевлаштування громадян Китаю, громадяни Китаю з американськими візами історично могли брати участь у дослідженнях агентства як підрядники, аспіранти або університетські вчені.

За словами джерел видання, 5 вересня громадянам Китаю, які працювали з NASA, було відмовлено в доступі до систем даних агентства та в участі в засіданнях, що стосуються їхньої роботи, як особисто, так і віртуально.

Згодом речниця NASA Бетані Стівенс підтвердила рішення агентства. «NASA вжила внутрішніх заходів щодо громадян Китаю, включаючи обмеження фізичного та кібербезпекового доступу до наших об'єктів, матеріалів та мережі, щоб забезпечити безпеку нашої роботи», — сказала вона.

Зазначається, що і Китай, і США планують відправити пілотовані місії на Місяць протягом наступних п'яти років. Напруженість між країнами зросла з моменту вступу Дональда Трампа на посаду в січні. Країни ведуть торговельну війну, відповідаючи одна одній взаємними санкціями.

Як відомо, адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила деякі продажі до Китаю критично важливих американських технологій, зокрема, пов’язаних з реактивними двигунами, напівпровідниками, певними хімічними речовинами та обладнанням.